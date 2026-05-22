Die Deutsche-Bank-Aktie ist seit dieser Woche wieder im Aufwind. Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie bei 26,72 Euro wurde ein neues Kaufsignal generiert. Doch das ist nicht alles, was sich im Chartbild getan hat. Bekannt wurden nun zudem Aussagen aus dem Redemanuskript von CEO Christian Sewing für die Hauptversammlung kommende Woche.Das Wichtigste kurz und knapp• Zwei Kaufsignale haben die charttechnische Situation zuletzt deutlich aufgehellt.• Kommende Woche könnte es mit der Hauptversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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