Die aktuelle Gemengelage hat die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI weiterhin im Würgegriff. Hohe Ölpreise und geopolitische Unsicherheit setzen der Aktie zu. Die Kursverluste der letzten Wochen haben die Aktie mittlerweile auf das Niveau des Tiefs aus dem Jahr 2025 geführt. Die Chance auf eine untere Trendwende und eine anschließende Erholung ist somit gegeben.TUI - Steht die Aktie jetzt vor der Trendwende? Die in der letzten Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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