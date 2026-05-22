Die Rally bei US-amerikanischen Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Werten schwappt nach Europa. Während sich die Anteile der britischen Vertreter Ceres Power und ITM Power auf Jahressicht bereits vervielfachen konnten, schalten nun auch die Bullen beim norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel einen Gang höher.An der Heimatbörse in Oslo gewinnt der Titel zur Stunde zehn Prozent an Wert. Aus charttechnischer Sicht könnte mit dem Sprung über die Marke von 3,52 Norwegische Kronen (0,33 Euro) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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