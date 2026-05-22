DAX vor starkem Start - Asien treibt, US-Futures im Plus

Der DAX startet heute den Handel mit einem Plus. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich dagegen nahezu unverändert. An den US-Märkten zeichnen sich vor dem Handelsstart moderate Aufschläge ab, wobei Dow Jones, S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 jeweils leichte Gewinne signalisieren. In Asien hat der Nikkei 225 den Handelstag mit einem deutlichen Plus beendet und setzte damit einen positiven Impuls für die internationalen Aktienmärkte.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute vor allem die Entwicklung der deutschen Verbraucherstimmung. Das Konsumklima hat sich im Mai überraschend aufgehellt und deutet auf eine leichte Stabilisierung hin, nachdem geopolitische Spannungen zuletzt auf die Erwartungen gedrückt hatten. Trotz dieser Verbesserung bleibt die Grundhaltung vorsichtig: Die Mehrheit der Verbraucher rechnet weiterhin mit steigenden Preisen und einer sich eintrübenden wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig stützen Hoffnungen auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten sowie die Entwicklung der Ölpreise die globalen Märkte.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
SAP legt vorbörslich zu, gestützt durch starke Unternehmenszahlen des US-Konkurrenten Workday, die auf eine robuste Nachfrage im Softwaresegment hindeuten.
Ebenfalls gefragt ist die TeamViewer Aktie, die von überzeugenden Ergebnissen des US-Konzerns Zoom profitiert. Diese gelten als Indikator für stabile Investitionen in digitale Kommunikationslösungen und sorgen für positive Impulse im europäischen Softwaresegment.
Deutlich schwächer präsentiert sich dagegen Lanxess. Neben einer Dividendenanpassung belasten veränderte Einschätzungen von Marktteilnehmern den Kurs.
Auch Evonik gibt nach, nachdem Chemiewerte zuletzt von geopolitisch bedingten Marktverwerfungen profitiert hatten und nun verstärkt unter Druck geraten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Nvidia Corp.
|Bull
|UN6N2D
|2,36
|193,593475 USD
|8,00
|Open End
|DAX
|Bull
|UN7ESY
|3,91
|24446,669106 Punkte
|53,19
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN7M8R
|16,28
|23167,697788 Punkte
|14,37
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UN2UEE
|46,84
|29482,698358 Punkte
|14,37
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6WJE
|13,46
|23465,675402 Punkte
|18,35
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Merck KGaA
|Call
|UG9ZAE
|0,51
|140,00 EUR
|9,28
|16.09.2026
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UN87RH
|0,42
|410,00 USD
|19,7
|17.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UN4HZ4
|1,89
|270,00 USD
|6,83
|16.09.2026
|Orange S.A.
|Call
|UN3Z9S
|0,60
|20,00 EUR
|9,11
|16.12.2026
|Eli Lilly & Co
|Call
|UN1B93
|0,13
|1400,00 USD
|9,52
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500
|Short
|UG89H0
|2,69
|8686,673333 Punkte
|6
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC284Z
|6,04
|51,010219 EUR
|4
|Open End
|DAX
|Long
|UG9VDL
|1,42
|22969,586985 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Long
|UN7CLR
|4,68
|23625,803114 Punkte
|25
|Open End
|Intel Corp.
|Long
|UN7UNF
|14,04
|94,822492 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2026; 10:00 Uhr;
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