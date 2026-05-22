DAX vor starkem Start - Asien treibt, US-Futures im Plus

Der DAX startet heute den Handel mit einem Plus. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich dagegen nahezu unverändert. An den US-Märkten zeichnen sich vor dem Handelsstart moderate Aufschläge ab, wobei Dow Jones, S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 jeweils leichte Gewinne signalisieren. In Asien hat der Nikkei 225 den Handelstag mit einem deutlichen Plus beendet und setzte damit einen positiven Impuls für die internationalen Aktienmärkte.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute vor allem die Entwicklung der deutschen Verbraucherstimmung. Das Konsumklima hat sich im Mai überraschend aufgehellt und deutet auf eine leichte Stabilisierung hin, nachdem geopolitische Spannungen zuletzt auf die Erwartungen gedrückt hatten. Trotz dieser Verbesserung bleibt die Grundhaltung vorsichtig: Die Mehrheit der Verbraucher rechnet weiterhin mit steigenden Preisen und einer sich eintrübenden wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig stützen Hoffnungen auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten sowie die Entwicklung der Ölpreise die globalen Märkte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

SAP legt vorbörslich zu, gestützt durch starke Unternehmenszahlen des US-Konkurrenten Workday, die auf eine robuste Nachfrage im Softwaresegment hindeuten.

Ebenfalls gefragt ist die TeamViewer Aktie, die von überzeugenden Ergebnissen des US-Konzerns Zoom profitiert. Diese gelten als Indikator für stabile Investitionen in digitale Kommunikationslösungen und sorgen für positive Impulse im europäischen Softwaresegment.

Deutlich schwächer präsentiert sich dagegen Lanxess. Neben einer Dividendenanpassung belasten veränderte Einschätzungen von Marktteilnehmern den Kurs.

Auch Evonik gibt nach, nachdem Chemiewerte zuletzt von geopolitisch bedingten Marktverwerfungen profitiert hatten und nun verstärkt unter Druck geraten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Nvidia Corp. Bull UN6N2D 2,36 193,593475 USD 8,00 Open End DAX Bull UN7ESY 3,91 24446,669106 Punkte 53,19 Open End X-DAX Bull UN7M8R 16,28 23167,697788 Punkte 14,37 Open End X-DAX Bear UN2UEE 46,84 29482,698358 Punkte 14,37 Open End DAX Bull UN6WJE 13,46 23465,675402 Punkte 18,35 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Merck KGaA Call UG9ZAE 0,51 140,00 EUR 9,28 16.09.2026 Alphabet Inc. Class C Call UN87RH 0,42 410,00 USD 19,7 17.09.2026 Amazon.com Inc. Call UN4HZ4 1,89 270,00 USD 6,83 16.09.2026 Orange S.A. Call UN3Z9S 0,60 20,00 EUR 9,11 16.12.2026 Eli Lilly & Co Call UN1B93 0,13 1400,00 USD 9,52 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short UG89H0 2,69 8686,673333 Punkte 6 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 6,04 51,010219 EUR 4 Open End DAX Long UG9VDL 1,42 22969,586985 Punkte 15 Open End DAX Long UN7CLR 4,68 23625,803114 Punkte 25 Open End Intel Corp. Long UN7UNF 14,04 94,822492 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2026; 10:00 Uhr;

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