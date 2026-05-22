Mainz (ots) -Erst das Finale in der UEFA Champions League der Frauen live aus Oslo, eine Woche später das der Männer live aus Budapest: Am Samstag, 23. Mai 2026, 18.00 Uhr, ist im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal das Finale der Frauen in der Königsklasse zwischen dem FC Barcelona und Olympique Lyon zu sehen. Am Samstag, 30. Mai 2026, steht ab 17.05 Uhr der Höhepunkt und Saisonabschluss im europäischen Vereinsfußball auf dem ZDF-Programm: Vorjahressieger Paris Saint-Germain tritt gegen den FC Arsenal aus London an.Die aktuelle Ausgabe des "sportstudio"-Fußball-Magazins "Bolzplatz" (https://www.zdf.de/play/magazine/bolzplatz-fussball-analyse-100/champions-league-frauen-finale-barcelona-ol-lyonnes-brand-100), moderiert von Lili Engels, fragt mit Blick auf das Finale in der UEFA Champions League der Frauen: Kann Olympique Lyon nach vier Jahren Pause die Champions League wieder gewinnen? Welche Rolle spielt dabei Nationalspielerin Jule Brand? Am 23. Mai 2026 treffen die beiden besten Teams Europas im Champions-League-Finale aufeinander: Olympique Lyon ist mit sieben Titeln Rekordchampion. FC Barcelona Femeni steht zum sechsten Mal in Folge im Endspiel der Königsklasse. Das Finale im ZDF-Livestream kommentiert Gari Paubandt.Das Champions-League-Finale Paris Saint-Germain - FC Arsenal live im ZDFDer krönende Abschluss einer langen internationalen Saison und das Aufeinandertreffen der frischgekürten Meister der französische Ligue 1 und der englischen Premier League: In der Puskás Aréna in Budapest erfolgt am Samstag, 30. Mai 2026, bereits um 18.00 Uhr der Anstoß zum Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. Im ZDF begrüßt Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 17.05 Uhr zur "sportstudio live"-Übertragung aus der ungarischen Hauptstadt. Als ZDF-Fußball-Experten sind die 2014er-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer dabei. Wie schon das Finale der Frauen eine Woche zuvor kommentiert Gari Paubandt auch das Finale der Männer live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal.Während Paris Saint-Germain den fünften nationalen Meistertitel in Folge und den zwölften in den vergangenen vierzehn Jahren feierte, erreichte der FC Arsenal nach 22 Jahren erstmals wieder das ersehnte Ziel und wurde englischer Fußballmeister. Nutzt das Londoner Team von Coach Mikel Arteta diese Euphorie für den nächsten großen Schritt? Oder kann der französische Spitzenclub unter Erfolgstrainer Luis Enrique das erreichen, was seit Einführung der Königsklasse vor 34 Jahren bisher nur Real Madrid gelang: den Champions-League-Titel in der Folgesaison verteidigen.Nach dem Finale folgt im ZDF noch mehr FußballfieberDirekt im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung des UEFA Champions League Finales bietet das ZDF ab 20.30 Uhr noch mehr Fußballfieber - und dabei ist "Schland in Sicht": Die neue dreiteilige "sportstudio"-Produktion "Mission Sommermärchen" (https://www.zdf.de/dokus/mission-sommermaerchen-100) schildert, wie Deutschland vor 20 Jahren mit der Fußball-WM im eigenen Land eine Welle der Euphorie erlebte. Die Doku zeigt aber zunächst den schwierigen Weg dorthin: die turbulenten, wenig erfolgversprechenden Jahre vor der WM 2006 bis zum emotionalen Höhepunkt, als das junge Team von Trainer Jürgen Klinsmann bei dem Turnier im eigenen Land mit mutigem Offensivfußball begeisterte und zum "Weltmeister der Herzen" wurde. Der Film von Simone Schillinger und Florian Nöthe ist bereits rund um die Uhr im ZDF zu streamen (https://www.zdf.de/dokus/mission-sommermaerchen-100).KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- UEFA Champions League Finale im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- "Bolzplatz" zum Champions League-Finale der Frauen im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/magazine/bolzplatz-fussball-analyse-100/champions-league-frauen-finale-barcelona-ol-lyonnes-brand-100)- "Mission Sommermärchen" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/mission-sommermaerchen-100)- Die Fußball-WM 2026 im ZDF streamen (https://www.zdf.de/fussball-fifa-wm-highlights-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6279933