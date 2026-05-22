Die Stadt Karlsruhe zieht Zwischenbilanz und meldet inzwischen 107 Fahrzeuge im städtischen Fuhrpark - darunter auch E-Lkw. Booster bei dieser Entwicklung ist Grundsatzbeschluss der Stadt zur Fahrzeugbeschaffung, der die Integration von E-Fahrzeugen gegenüber Verbrennern priorisiert. 2017 schaffte die Stadt Karlsruhe ihr allererstes E-Fahrzeug an, inzwischen ist die Elektroflotte der Kommune auf 107 Fahrzeuge angewachsen, darunter vor allem Pkw und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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