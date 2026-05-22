Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi erweitert bei seinem Elektro-SUV YU7 die Varianten in beide Richtungen des Preisspektrums: Während die neue Basisversion "True Standard Edition" das Model Y von Tesla herausfordern soll, zielt der besonders leistungsstarke YU7 GT auf ein zahlungskräftiges Publikum ab. Beim im Sommer 2025 eingeführten YU7 handelt es sich bekanntlich nach der E-Limousine SU7 um das zweite Automodell des Unternehmens. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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