Die jüngste Nachricht rund um neue Payment-Ambitionen von Shopify hatte auch bei PayPal-Anlegern für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun hat sich der kanadische E-Commerce-Spezialist gegenüber DER AKTIONÄR zu Wort gemeldet - und den Vorstoß relativiert. Dennoch bleibt der Schritt für PayPal negativ.Das Wichtigste kurz und knapp • Shopify hat den Vorstoß nun eingeordnet und betont die Bedeutung bestehender Payment-Partnerschaften. • Einen abrupten Bruch mit PayPal will der E-Commerce-Spezialist damit nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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