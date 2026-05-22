Erfurt (ots) -Die Pfingstzeit bietet für Gartenfans und Blumenliebhaber zahlreiche Blühhöhepunkte, auch im egapark kann man an vielen Stellen den Frühling in voller Pracht erleben. Pünktlich zu Pfingsten wird der egapark die Besucher in diesem Jahr mit einem Meer aus Pfingstrosenblüten begrüßen. Ein Großteil der mehr als 300 Pfingstrosen in 200 Sorten wird seine opulenten Blüten in Weiß, Gelb, Rosa oder Pink am Pfingstwochenende öffnen. Die großartige Pfingstrosenvielfalt des egaparks ist im Skulpturengarten zu bestaunen, inmitten zeitgenössischer Kunst. Violette Farbtupfer im Pfingstrosenbeet sind die großen Blütenbälle des Alliums. Neben den edlen Pfingstrosen ist auch die Blüte der 64 Sorten im Irisgarten am Südeingang zu bestaunen. Lebensfreude, Frau Musica, Hochspannung, Pfingstgruß oder Weißes Segel - die Sorten im Irisgarten des egaparks tragen klangvolle Namen. Sie alle stammen aus dem züchterischen Nachlass von Dr. Alexander Steffen. Zusammen mit 26 neuen Züchtungen erhielten sie auf den sechs Terrassen des Themengartens am Südeingang einen würdigen Platz.Der Japanische Fels- und Wassergarten ist vom rosa-violetten Farbenspiel der Azaleenblüten überzogen. Im Sommer zeigt der Garten dann zurückhaltende Grüntöne und Formenvielfalt der Azaleen und Schnittgehölze, typisch für asiatische Gartengestaltung. Im Karl-Foerster-Garten beginnt die Blütezeit der Stauden, im Juni wird er durch das Blau des Rittersporns dominiert.Die 6000 m² des Großen Blumenbeetes - des größten ornamental bepflanzten Blumenbeetes in Europa - werden derzeit im Sommerlook neugestaltet. Ca. zwei Wochen benötigen die fleißigen egapark-Gärtner für die Neubepflanzung. Mehr als 100.000 Sommerblumen, das Pflanzmuster in der Formensprache des Jahres 1966 - so wird das 65. Jahr des egaparks auf dem Beet floral gefeiert. In den vergangenen Tagen waren die Gärtner intensiv mit der Sommerbepflanzung des großen Blumenbeetes beschäftigt. Großes Löwenmaul, Studentenblumen, Zinnien in Rot, Gelb und Orange, Sonnenhut, Cosmea, Ziertabak, Chrysanthemen, Salbei, Verbenen, Strandflieder und Ansaaten in Weiß oder Blau gestalten das Jubiläumsbeet in diesem Jahr. Bunt und retro zeigt sich der Sommer in diesem Jahr auf den 6000 m².Während der Neugestaltung des Großen Blumenbeetes schafft die Sommerschau in Halle 1 besondere florale Momente und Entdeckungen aus 65 Jahren egapark.Hallenschau und OutdoorausstellungZum Jubiläum sind die Besucher dazu eingeladen, sich auf eine fesselnde Zeitreise durch 65 Jahre Gartenschaugeschichte zu begeben, auf der es so viel zu entdecken gibt. Die Halle 1 ist Ort einer bemerkenswerten Hallenschau, einer inspirierenden floristischen Reise von der Vergangenheit bis in die Zukunft.Hinzu kommt die Jubiläumsausstellung unter freiem Himmel "Die iga. Ein Park der Moderne", die Erinnerungen an 65 Jahre iga - ega - egapark weckt. Verschwundene Relikte der egapark-Historie lassen Anekdoten aus der Geschichte des Parks lebendig werden.Familienzeit im egaparkDer egapark-Besuch ist immer ein besonderes Familienerlebnis. Hier findet jeder ein Angebot ganz nach eigenem Geschmack und Interesse. Das große Geschichtenbuch wird am Pfingstwochenende wieder unter dem Lesebaum aufgeschlagen. 15:00 Uhr am Samstag (23.5.36) stimmt Liedermacher Björn Sauer seine Quatschgeschichtenlieder zum Mitmachen unter der Sommerlinde an und wer möchte, darf gern mitsingen.Am Pfingstsonntag kann ab 14:00 Uhr am Lehrbienenstand das große Summen erkundet werden. Dort gibt es Einblicke in den Bienenstock und die Hobbyimkerei.Der Spielplatz mit Badebereich und Matschplatz lädt die kleinen Besucher zu einem Pfingstwochenende voller Spielspaß und Bewegung ein. In der Eismanufaktur Konfetti warten verschiedene Eissorten aus regionalen Zutaten auf kleine und große Eisfans.Im Kinderbauernhof freuen sich Esel, Kaninchen, Meerschweinchen, Schafe oder die Kune Kune Schweinchen über viele Besucher. In Wüste und Urwald des Danakil gibt es immer etwas Neues zu entdecken.Im Deutschen Gartenbaumuseums ist Museumsgartenzeit. Am 24.5.26 ab 14:00 Uhr wird die Gartengestaltung einfach erklärt. Wie gibt man dem eigenen Garten Struktur, wie findet man die passende Formensprache für das eigene Grün wird von Landschaftsarchitektin Christiane Nienhold erklärt. Der Eintritt ins Museum ist mit dem egapark-Ticket kostenfrei.Familienwoche vom 26. bis 31. Mai mit 20 Prozent Rabatt auf alle FamilientageskartenDer egapark ist ein echtes Erlebnis für Groß und Klein. Hier gibt es so viel zu entdecken. Viermal im Jahr kommen Familien für eine Woche voll auf ihre Kosten. Mit der Familientageskarte können zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder & Jugendliche (4-17 Jahre) den egapark besuchen. In den Familienwochen kostet sie statt 39,00 nur 31,20 Euro. Die Familienkarte Mini für einen Erwachsenen und bis zu fünf Kinder & Jugendliche (4-17 Jahre) gibt es in der Familienwoche für nur 19,20 Euro statt 24,00 Euro.Unser Tipp: der Sportvereinstag am 30. Mai in der Familienwoche!Pressekontakt:egapark ErfurtPressestelle SWE Stadtwerke Erfurt GmbHChristine KarpeTel. 0361 564-1126presse@egapark-erfurt.dewww.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/6279956