Berlin (ots) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Ehrentag ins Leben gerufen, um den Geburtstag des Grundgesetzes stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern und ihn als Tag des Mitmachens und der Begegnung lebendiger zu gestalten. Für den Sozialverband VdK ist der 23. Mai 2026 deshalb ein Anlass zum Dank an alle Engagierten - und zugleich ein Appell an Politik und Gesellschaft."Ehrenamtliches Engagement ist für eine lebendige Demokratie unverzichtbar und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es verbindet Menschen, fördert gegenseitige Unterstützung und gibt uns allen die Möglichkeit, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten", sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Mehr als 60.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für den VdK. Sie beraten, begleiten und setzen sich für soziale Gerechtigkeit ein. "Der heutige Ehrentag gehört ihnen. Eigentlich müsste es 365 Ehrentage im Jahr geben."Bentele begrüßt die Initiative des Bundespräsidenten ausdrücklich. Der 23. Mai könne für viele Menschen ein Anstoß sein, sich stärker für das Gemeinwesen zu engagieren. Anerkennung dürfe jedoch nicht bei symbolischen Gesten stehen bleiben. Der VdK fordert deshalb konkrete Schritte: eine Ehrenamtskarte in allen Bundesländern, bessere Qualifizierungsangebote und langfristig die Verankerung des Ehrenamts als Staatsziel im Grundgesetz. "Wer freiwillig Verantwortung übernimmt, verdient verlässliche Rahmenbedingungen", so Bentele. "Ehrenamt muss uns allen mehr wert sein."Wie vielfältig Engagement sein kann, zeigt der VdK jeden Tag: Ehrenamtliche Richterinnen und Richter in der Sozialgerichtsbarkeit gehören ebenso dazu wie die Begleitung von Pflegehaushalten, die Übernahme von Vereinsämtern oder Kurse und Angebote von Mitgliedern vor Ort. Mit mehr als 2,3 Millionen Mitgliedern ist der VdK Deutschlands größter Sozialverband. Seit 2025 macht er mit der Kampagne "Alles geht zusammen" sichtbar, was Ehrenamt leistet - und welche Unterstützung es braucht.Pressekontakt:Julia FredianiPressesprecherinMobil: 0175 6604730E-Mail: j.frediani@vdk.deOriginal-Content von: Sozialverband VdK Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134393/6279955