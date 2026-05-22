DAX Prognose für Freitag, 22.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.679 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index setzte mit Aufnahme des Xetra Handels zurück, um dann mit Schwung in Richtung Norden zu laufen. Es ging im Hoch am Vormittag knapp über die Marke des Vortags. Auch diese Bewegung wurde im Nachgang direkt wieder abverkauft. Es ging bis zum Mittag wieder deutlich abwärts. Den Bullen gelang es zunächst den Index zu stabilisieren aber erst am Nachmittag stellte sich eine kleine Erholung ein. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen zunächst moderat nach. Am Abend konnte sich der DAX dann in einem dynamischen Impuls über die 24.900 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen. Der DAX ging bei 24.829 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell weiter bullisch: Der DAX konnte sich oberhalb der wichtigen SMA20 und SMA50 stabilisieren. Solange der Index über 24.775 Punkten notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose positiv.

Der DAX konnte sich oberhalb der wichtigen SMA20 und SMA50 stabilisieren. Solange der Index über 24.775 Punkten notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose positiv. 25.000 Punkte weiter im Fokus: Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 24.900 Punkte, könnten die nächsten Ziele bei 25.100 Punkten und darüber aktiviert werden.

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 24.900 Punkte, könnten die nächsten Ziele bei 25.100 Punkten und darüber aktiviert werden. Unterstützungen entscheidend: Fällt der DAX unter die SMA50 bei rund 24.674 Punkten zurück, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich der SMA200 bei 24.305 Punkten ausweiten.

Der DAX ist am Donnerstag bei 24.679 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und zeigte zunächst erneut eine volatile Entwicklung. Nach einem schwächeren Start im Xetra-Handel konnte sich der deutsche Leitindex dynamisch erholen und zwischenzeitlich über das Vortageshoch ansteigen. Die Gewinne wurden jedoch erneut abverkauft, ehe sich am Nachmittag eine Stabilisierung oberhalb der wichtigen Durchschnittslinien einstellte.

Im späten Handel gelang dem DAX Aktuell nochmals ein dynamischer Anstieg über die Marke von 24.900 Punkten. Dieses Niveau konnte jedoch nicht nachhaltig verteidigt werden. Der Handelstag endete schließlich bei 24.829 Punkten.

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose weiterhin konstruktiv, solange die wichtigen Unterstützungen im Bereich der SMA20 und SMA50 verteidigt werden können....

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