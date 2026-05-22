Die Ballard Power-Aktie feierte in jüngster Vergangenheit ein atemberaubendes Comeback an der Börse. Innerhalb der letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs des Brennstoffzellenherstellers mehr als vervierfacht. Der Wasserstofftitel notiert inzwischen auf einem neuen 3-Jahreshoch. Kann diese Rallye denn noch weitergehen oder wird ihr langsam die Luft ausgehen? Neue Kundenverträge Der unmittelbare Katalysator für die jüngsten Kurssprünge der Ballard ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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