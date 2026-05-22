Die IBM-Aktie sprang am gestrigen Donnerstag um +12% in die Höhe und setzt auch am Freitagmorgen im europäischen Handel ihren Aufschwung mit einem Plus von +3% fort. Was treibt Big Blue wieder nach oben und sollten Anleger auf die IT-Legende setzen? Eine bahnbrechende Partnerschaft Hinter dem massiven Kurssprung der IBM-Nachricht steckt eine Nachricht aus Washington, die man meiner Meinung nach durchaus als bahnbrechend bezeichnen kann. Die US-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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