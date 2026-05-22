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WKN: 5379 | ISIN: US000SPACEX0 | Ticker-Symbol:
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Vor-IPO
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
XTB
22.05.2026 11:09 Uhr
162 Leser
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SpaceX IPO: Der größte Börsengang der Geschichte steht bevor - Analyse für Investoren

Es ist das finanzielle Jahrhundertereignis, auf das die Investmentwelt seit über einem Jahrzehnt wartet: Das Raumfahrt- und Technologieimperium SpaceX von Elon Musk hat am 20. Mai 2026 offiziell das öffentliche S-1-Prospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit ist das Geheimnis gelüftet, und der offizielle Countdown für den Handel der SpaceX Aktie läuft.

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