KI, Automatisierung, Rechenzentren und neue Zukunftstechnologien sorgen derzeit dafür, dass dieser US-Konzern wieder verstärkt in den Fokus der Wall Street rückt. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an einem tiefgreifenden Umbau, der die Bewertung der Aktie nachhaltig verändern könnte.Die Zahlen unterstreichen diesen Kurs zusätzlich. So legten die Aufträge zuletzt um 7 Prozent zu, während der Auftragsbestand auf rund 38 Milliarden Dollar kletterte. Vor allem das Geschäft rund um Automatisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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