Ralph Lauren zeigt den Luxusplayern, wo es langgeht. Während viele Marken schwächeln, lieferte der US-Konzern erneut starke Quartalszahlen ab. Ralph Lauren überzeugte mit zweistelligem Wachstum und steigenden Margen deutlich über den Erwartungen. Die Aktie legte am Donnerstag zweistellig zu.• Umsatz steigt im vierten Quartal um zwölf Prozent auf 1,98 Milliarden Dollar.• Operativer Gewinn (EBIT) springt im Q4 um 25 Prozent auf 218 Millionen Dollar.• Asien wächst um starke 25 Prozent.Im vierten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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