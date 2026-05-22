Die Windkraftbranche bleibt einer der großen Profiteure der globalen Energiewende - und Nordex Group setzt jetzt ein weiteres deutliches Ausrufezeichen. Mit dem Produktionsstart einer neuen Rotorblattfabrik in der Türkei baut der Turbinenhersteller seine internationale Fertigungskapazität massiv aus und reagiert damit auf die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Onshore-Windenergieanlagen. Für Anleger ist die Botschaft klar: Nordex positioniert sich immer stärker als einer der zentralen Gewinner des europäischen Windkraft-Ausbaus. Neue Mega-Fabrik in der Türkei gestartet Im türkischen Menemen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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