Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Booking Holdings (ISIN US09857L1089/ WKN A2JEXP) emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US09857LBN73/ WKN A4EUK6) im Umfang von 750 Mio. USD, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 5,375%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 07.11.2026 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 07.05.2036 vorgesehen. Der aktuelle Kurs liege bei rund 97,75% (Stand: 21.05.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 5,64%. Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch das Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar gehandelt werde. Handelbar sei die Unternehmensanleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen. Das Rating von Moody's laute A3. (News vom 21.05.2026) (22.05.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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