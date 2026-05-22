Der spanische Batterieentwickler und Renault-Partner Basquevolt stellt seine neue Batteriezelle BQV400L vor. Die Neuheit mit Lithium-Metall-Anode soll laut dem Management zu den leistungsfähigsten auf dem Markt erhältlichen Zellen aus europäischer Fertigung zählen. Sie ist ab sofort verfügbar. Bei Basquevolt handelt es sich um eine 2022 gegründete Initiative zur Erforschung und Produktion von Feststoffbatterien. Das im Baskenland beheimatete Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net