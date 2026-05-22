© Foto: Florian Gaertner - picture alliance / Photothek Media LabDer ifo-Index steigt erstmals seit Monaten wieder. Doch hinter der leichten Erholung bleiben Industrie, Handel und Bau unter Druck.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich nach dem Einbruch im Frühjahr leicht verbessert. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Mai auf 84,9 Punkte nach 84,5 Punkten im April. Das teilte das ifo Institut am Freitag mit. Vor allem die laufenden Geschäfte bewerteten viele Unternehmen etwas positiver. Auch die Erwartungen für die kommenden Monate fielen weniger pessimistisch aus. Das Institut sieht darin zunächst eine Stabilisierung, gleichzeitig bleibt die Lage laut den Forschern aber fragil. Industrie kämpft weiter mit schwachen Aufträgen Im …Den vollständigen Artikel lesen
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