Monatelang hinkte die Enphase-Aktie den Rivalen SMA Solar und SolarEdge an der Börse deutlich hinterher. Doch mittlerweile hat sich der Wechselrichterhersteller von den Tiefs Ende April verdoppelt und alleine am Donnerstag einen 17 Prozent-Kurssprung aufs Parkett gelegt. DER AKTIONÄR erklärt, warum die Aktie so deutlich gestiegen ist.Auslöser ist vor allem die Fantasie rund um die Umstellung der modernen KI-Rechenzentren auf eine 800-Volt-Gleichstrom-Architektur (800V DC). Der KI-Darling Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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