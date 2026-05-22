LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Beim Logistiker sei der kurzfristig widerstandsfähige Geschäftsverlauf ein zentrales Thema gewesen, schrieb Marco Limite am Donnerstagabend. Bisher gebe es keine schleppendere Nachfrage, doch das zweite Halbjahr sei noch nicht gut planbar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 22:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 22:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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