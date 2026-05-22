Workday -WDAY: Wachstum statt KI-Panik bei Saas-Lösungen für HR & Finance!

Bottomfishing-Setup!

Wachstum statt KI-Panik bei Workday (WDAY) bei Saas-Lösungen für HR & Finance! JETZT Kaufsignal nach den Q1-Zahlen?

Workday (WDAY) - US98980G1022

Rückblick: Im Chartbild sehen wir einen Halbjahresverlust von rund 46 Prozent, gleichzeitig erwarten wir nach den Earnings zum ersten Kalenderviertel anhand des vorbörslichen Kurses bei der Workday-Aktie einen Sprung über die beiden EMAs. Die Notierung unmittelbar in Nähe der Widerstandslinie etwas über 133 USD könnte eine ideale Startposition in einen Long Trade sein.

Workday-Aktie: Chart vom 21.05.2026, Kürzel: WDAY Kurs: 121.85 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir warten gespannt auf den Börsengong um 15.30 UHr MESZ, wollen jedoch die erste halbe Stunde der Handelszeit abwarten, um nicht in die Falle eines Fehlausbruchs zu tappen. Als Kursziel haben wir die Kurslücke von Anfang Feburar bei 170 USD markiert.

Mögliches bärisches Szenario

Bei 128 USD erkennen wir eine kleine Kurslücke, die wir zur Absicherung nutzen könnten, falls die Workday-Aktie doch nicht das Interesse der Anleger findet.

Meinung

Workday ist ein 2005 von Dave Duffield und Aneel Bhusri gegründetes US-Unternehmen mit Hauptsitz in Pleasanton in Kalifornien und bietet cloudbasierte Unternehmenssoftware vor allem für Personalmanagement (HCM), Finanzmanagement, Planung und Datenanalyse für große Firmen an. Das Geschäftsmodell basiert auf Software-as-a-Service, also abonnementbasierten Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin solides Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich und profitiert davon, dass große Kunden ihre HR- und Finanzsysteme zunehmend in die Cloud verlagern, während gleichzeitig Sorgen bestehen, dass künstliche Intelligenz bestehende Softwarelösungen teilweise ersetzen könnte. Trotz dieser KI-Unsicherheiten bleibt die Nachfrage stabil bis wachsend, da Workday seine Plattform um KI-Funktionen erweitert und sich stärker als integriertes Unternehmenssystem positioniert. Anleger reagieren darauf positiv, da Wachstum und Profitabilität bislang robuster wirken als befürchtet.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 30.55 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 566.46 Millionen USD

Meine Meinung zu WDAY ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.it-times.de/news/workday-aktie-im-aufwind-umsatzwachstum-trotzt-der-angst-vor-ki-disruption-182063/

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Autor: Thomas Canali

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