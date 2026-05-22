Die Plug Power-Aktie bleibt im Fahrplan der letzten Analyse. Nach dem damals entscheidenden Ausbruch über 2,46 US$ setzte sich der Erholungsimpuls weiter fort und führte die Aktie inzwischen in Richtung der übergeordnet wichtigen Abwärtstrendlinie. Damit steht der Wasserstoffwert nun vor dem nächsten Prüfstein. Erholung trifft auf Abwärtstrend Der jüngste Anstieg zeigt, dass das Kaufinteresse bei Plug Power wieder deutlich zugenommen hat. Ausgehend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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