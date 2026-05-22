Die OHB-Aktie ist derzeit nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Nach einem weiteren Kurssprung von +13% am gestrigen Donnerstag bricht das Raumfahrtunternehmen am Freitagvormittag um -7% ein. Was steckt hinter der Volatilität von OHB und ist die Aktie auf ihrem aktuellen Kursniveau immer noch einen Kauf wert? Der nächste Auftrag Auslöser gestrigen Kurssprungs der OHB-Aktie war eine weitere gute Nachricht des Bremer Raumfahrtunternehmens. Es gewann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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