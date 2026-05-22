Die Ferrari-Aktie zeigt nach der vorherigen Schwächephase wieder deutlich mehr Stärke. Nachdem der Luxusautobauer zuletzt solide Zahlen geliefert und den positiven Ausblick bestätigt hatte, kehrt nun auch charttechnisch wieder Momentum in die Aktie zurück. Ferrari bleibt operativ weiter stark aufgestellt Ferrari gehört weiterhin zu den stärksten Luxusmarken weltweit. Trotz eines schwierigeren Umfelds im Automobilsektor bleibt die Nachfrage nach den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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