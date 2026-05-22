Der von Forbes zum jüngsten Immobilienmilliardär weltweit erklärte Gründer von AHS Properties baut ein Projektportfolio im Wert von 50 Milliarden AED auf, das auf einer einzigen Überzeugung fußt: Dubai ist nicht länger ein Luxusmarkt es ist ein Ziel für Kapitalanlagen.

In einer Zeit, in der sich das globale Kapital im Immobilienbereich neu orientiert, gibt Abbas Sajwani weiter Gas.

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Abbas Sajwani, Founder and CEO of AHS Properties. (Photo: AETOSWire)

Der 26-jährige Gründer und CEO von AHS Properties der unlängst von Forbes zum jüngsten arabischen Milliardär und zum weltweit jüngsten Milliardär im Immobilienbereich mit einem Vermögen von 1,9 Milliarden US-Dollar gewürdigt wurde baut eine der am schnellsten skalierenden Entwicklungsplattformen in Dubai auf.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2021 hat AHS Properties seine Aktivitäten von der Sanierung von Luxusvillen auf ein Multimilliarden-Dollar-Portfolio ausgeweitet, das von Wohnimmobilien am Wasser über erstklassige Gewerbeimmobilien bis hin zu umfangreichen Mischnutzungsprojekten in den strategisch wichtigsten Lagen Dubais reicht.

Das kommerzielle Flaggschiff, der AHS Tower an der Sheikh Zayed Road, war bereits während der Bauphase ausverkauft. Bis Jahresende soll das Gesamtvolumen der in Planung befindlichen Projekte voraussichtlich 50 Milliarden AED erreichen.

Dieses Wachstum stützt sich auf eine Strategie, die im krassen Gegensatz zur allgemeinen Zurückhaltung am Markt steht.

"Das tatsächliche Risiko in diesem Markt besteht nicht in der Volatilität, sondern darin, zu lange zu warten" so Sajwani. "In dem Moment, in dem eine Gelegenheit offensichtlich erscheint, ist sie bereits im Kurs eingepreist."

Zu einer Zeit, in der sich ein Teil des globalen Kapitals vor dem Hintergrund geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten abwartend verhält, hat AHS Properties weitere Investitionen getätigt, strategische Grundstückskäufe vorangetrieben und neue Bauprojekte gestartet, um der langfristigen Nachfrage gerecht zu werden.

Sajwanis These ist nicht zyklisch, sondern strukturell.

Er ist der Überzeugung, dass Dubai sich derzeit nachhaltig neu positioniert und sich von einer diskretionären Luxusdestination zu einem zentralen Knotenpunkt für globales Kapital entwickelt, angetrieben durch den anhaltenden Zuzug von ultra-vermögenden Privatpersonen, Unternehmensgründern und Family Offices.

"Es geht nicht um eine kurzfristige Nachfrage" sagte er. "Die Frage ist, wo sich das Kapital niederlässt."

Seine Sichtweise basiert auf seinen früheren Erfahrungen an den Finanzmärkten. Sajwani begann schon mit 14 Jahren mit dem Aktienhandel und entwickelte dabei einen disziplinierten, langfristig ausgerichteten Ansatz für die Kapitalallokation, den er heute in großem Stil im Immobilienbereich anwendet.

Während globale Investoren ihr geografisches Engagement neu bewerten, etabliert sich AHS Properties als ein Unternehmen mit einer starken Überzeugung, das nicht je nach Marktstimmung agiert, sondern dieser einen Schritt voraus ist.

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Quelle: AETOSWire

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