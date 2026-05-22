München (ots) -Mit "Ehrenkaffee", "Ehrenweg" und weiteren vielfältigen Aktionen macht McDonald's Deutschland gemeinsam mit Franchise-Nehmer:innen Engagement sichtbar und lädt zum Mitmachen ein.Als Förderpartner des bundesweiten Aktionstags "Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle." macht McDonald's Deutschland Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement das ganze Jahr über sichtbar. So wird auf verschiedenen Kommunikationskanälen der vielfältige Einsatz der Franchise-Nehmer:innen, Mitarbeitenden und Lieferanten des Unternehmens gezeigt, es wird auf die Wichtigkeit von Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung hingewiesen und zum Mitmachen aufgerufen. Am 23. Mai selbst, dem offiziellen Ehrentag möchte McDonald's mit einer speziellen Geste allen Engagierten Danke sagen und in allen teilnehmenden McDonald's Restaurants deutschlandweit für sie Gratis-Kaffee ausgeben. Darüber hinaus wird es vielfach aufmerksamkeitsstarke Aktionen geben - u. a. in Köln.Gratis-Kaffee als Zeichen der AnerkennungIm Mittelpunkt der Aktivierung steht der sogenannte "Ehrenkaffee":Am 23. und 24. Mai lädt McDonald's Deutschland alle Gäste, die sich im Alltag für andere einsetzen, auf einen kostenlosen Kaffee ein. Wer sein Engagement auf der Aktionsseite teilt, erhält als Dankeschön einen Coupon für einen kleinen Kaffee oder Cappuccino, der in allen McDonald's Restaurants deutschlandweit eingelöst werden kann.Die Aktion versteht sich bewusst als niedrigschwellige Geste der Wertschätzung - und als Einladung, sich mit dem eigenen Engagement auseinanderzusetzen und darüber ins Gespräch zu kommen. Damit wird ein zentraler Gedanke der Förderpartnerschaft fortgeführt: Engagement sichtbar machen und andere zum Mitmachen inspirieren."Ehrenweg" in Köln bringt Engagement in den öffentlichen RaumIn Köln wird diese Botschaft zusätzlich im Stadtbild verankert:Entlang der Ehrenstraße entsteht mit dem "Ehrenweg" eine aufmerksamkeitsstarke Inszenierung des Ehrentags. Digitale Werbeflächen entlang der Strecke werden mit Motiven zum gesellschaftlichen Engagement bespielt und führen über einen QR-Code direkt zur Ehrentags-Plattform der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Menschen werden so direkt zu dem Ort geführt, wo sie Ideen für eigenes Engagement entdecken, teilen oder konkrete Mitmachmöglichkeiten finden können. "Mit dem 'Ehrenweg' bringen wir gesellschaftliches Engagement dorthin, wo Menschen unterwegs sind: in den öffentlichen Raum. Wir schaffen damit Sichtbarkeit für das, was oft im Verborgenen passiert. Gleichzeitig laden wir dazu ein, selbst aktiv zu werden", sagt Markus Weiß, Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland.Gemeinsam anpacken: Mitmachen und Dialog fördernDirekt vor Ort wird Engagement auch praktisch erlebbar:Bundesweit finden rund um den Ehrentag Aktionen von und mit McDonald's Franchise-Nehmer:innen und ihren Crews statt. Sie helfen etwa bei der Unterstützung von Vereinen, Inklusionsprojekten, Blutspendeaktionen oder durch die Förderung sozialer Einrichtungen wie der McDonald's Kinderhilfestiftung. Ein Beispiel für lokales Engagement ist das Clean-Up-Event in Köln. Am 23. Mai 2026 finden in Köln verschiedene Müllsammelrundgänge statt - organisiert von den Kölner McDonald's Restaurants. Unter dem Motto "Kölle putzt sich raus" engagieren sich McDonald's Mitarbeitende und interessierte Bürger:innen gemeinsam, um die Stadt Köln sauberer zu gestalten. Die Aktion greift den Ansatz der Förderpartnerschaft auf, Engagement aktiv zu fördern und lokale Gemeinschaft zu stärken. Sie steht exemplarisch für die vielen Initiativen, mit denen über 200 McDonald's Franchise-Nehmer:innen bundesweit und ganzjährig Verantwortung in ihren Regionen übernehmen.Neben Aktionen zum Anpacken, setzt McDonald's auch auf einen inhaltlichen Austausch über gesellschaftliches Engagement: Am 19. Mai 2026 lud das Unternehmen in Berlin zum Burger Dialog ein, einem etablierten Gesprächsformat mit der Politik und der Gen Z. Im Mittelpunkt standen Fragen rund um soziales Engagement, Verantwortung von Unternehmen und die Rolle von Ehrenamt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.Link zur Aktionsseite "Ehrenkaffee" (https://ehrentag2026.mcdonalds.de/); Link zur offiziellen Aktionsplattform (http://www.ehrentag.de) "Der Ehrentag"; Mehr zu unserem Engagement für Umwelt und Gesellschaft auf betterm.mcdonalds.de (https://www.mcdonalds.com/de/de-de/unsere-verantwortung.html)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6280099