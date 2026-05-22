Remagen (ots) -Enpal gewinnt den aktuellen Pressestellentest des prmagazins vor Proxima Fusion. Die Gesamtbilanz fällt allerdings miserabel aus: Acht von zwölf getesteten Start-ups erhalten die Gesamtnote "Katastrophal".Viele Unternehmen investieren in aufwendige Online-Präsenzen, vernachlässigen aber den grundlegenden Kontaktservice für Medienvertreter. Nur einer der zwölf Testkandidaten - Nelly - nennt auf seiner Website eine Telefonnummer. Die meisten setzen ausschließlich auf E-Mail-Adressen, Kontaktformulare oder allgemeine Postfächer.Die Testfragen drehten sich darum, wie die Start-ups ihr Wachstum finanzieren, wann sie operativ profitabel sein wollen, welche Wachstumshemmnisse sie in Deutschland sehen - und woran sich bis Ende 2027 entscheidet, ob sie dauerhaft erfolgreich sein werden.Abgesehen von Enpal und Proxima Fusion zeigt der Test vor allem erhebliche Defizite bei der Erreichbarkeit der Pressestellen. Das wirkt sich unmittelbar auf die Bewertung aus: Wer nicht oder erst nach der Deadline antwortet, liefert keine verwertbare Auskunft - und kann damit ausgerechnet in den besonders hoch gewichteten Kategorien "Umfang der Auskunft" und "Qualität der Auskunft" kaum punkten.Testsieger Enpal kommt auf 173 von 200 gewichteten Punkten und erhält das Prädikat "Sehr gut". Das Kommunikationsteam aus Lea Heck und Alice Bacher reagierte serviceorientiert, hielt den prmagazin-Tester danach auf dem Laufenden und vermittelte ein Gespräch mit Chief Product Officer Benjamin Merle. Dieser beantwortete die Testfragen kenntnisreich, hintergründig und klar. Nach dem Telefonat lieferte Enpal die Informationen zusätzlich schriftlich.Knapp dahinter folgt Proxima Fusion mit 168 Punkten, ebenfalls "Sehr gut". Communications Manager Jakob Fidler meldete sich zügig, gab regelmäßig Zwischenstände durch und gewann Co-Gründer und CEO Francesco Sciortino als Zitatgeber. Dessen Antworten überzeugten durch Fakten, Hintergründe und klare Einschätzungen.Die Bestnote "Erstklassig" holt kein Start-up. Schon der drittplatzierte Kandidat - Black Semiconductor - erreicht nur noch die Note "Verbesserungswürdig" (102 Punkte).Das untere Ende des Rankings ist dagegen dicht besetzt: Nelly erhält 58,5 Punkte, dahinter folgen DeepL, Parloa, Helsing, 1Komma5°, Isar Aerospace, Aleph Alpha und Black Forest Labs. Sie alle schneiden mit "Katastrophal" ab. Aleph Alpha und Black Forest Labs kommen sogar nur auf 1,5 von 200 gewichteten Punkten. Beide Unternehmen reagierten - genauso wie 1Komma5° und Isar Aerospace - weder auf die Kontaktaufnahme noch auf eine Erinnerung.Im Pressestellentest stellt das prmagazin seit dem Jahr 2003 die Pressearbeit von Unternehmen und Organisationen auf die Probe. In die Bewertung fließen - unterschiedlich gewichtet - fünf Kriterien ein: Kontaktservice auf der Homepage, Erreichbarkeit, Antwortgeschwindigkeit sowie Umfang und Qualität der Auskunft. Es handelt sich um ein One-Shot-Verfahren. Details zu den Testkriterien und zur Punktegewichtung finden Sie unter https://prmagazin.de/pressestellentest.Der vollständige Pressestellentest erscheint in der Mai-Ausgabe 2026 des prmagazins.+++++Über das prmagazinDas prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft & Ausbildung sowie Journalisten. Das prmagazin erscheint im 56. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. https://prmagazin.dePressekontakt:Christina UllrichVerantwortliche Redakteurin prmagazinTelefon: +49 2228 931-123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53039/6280091