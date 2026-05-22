München (ots) -Von Freitag, 26. Juni bis Sonntag, 5. Juli 2026 findet das 43. FILMFEST MÜNCHEN statt. Gezeigt werden mehrere Filme, die mit Beteiligung des BR entstanden sind. Eröffnungsfilm ist "Vaterland", das neue Tatort München-Team stellt seinen ersten Fall vor, der BR berichtet umfangreich und vergibt mit Partnern mehrere Preise.Der gefeierte Cannes-Wettbewerbsfilm "Vaterland"/"Fatherland" (OT), der in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk entstanden ist, eröffnet am Samstag, 27. Juni, das 43. FILMFEST MÜNCHEN. Regisseur Pawel Pawlikowski erzählt darin von der Deutschlandreise, die Thomas Mann (Hanns Zischler) und seine Tochter Erika (Sandra Hüller) im Jahr 1949 gemacht haben.Am Freitag, 26. Juni, stellen Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer im Rahmen des Warm-up Days ihren ersten gemeinsamen Tatort München vor: In "Zwischenwelten" (Regie: Katharina Bischof) ermitteln Buvak / Hammermann in einem Fall, der in München Neuperlach spielt.In der Sektion NEUES DEUTSCHES KINO läuft die SWR/WDR/BR-Koproduktion in Zusammmenarbeit mit ARTE "Drei Kameradinnen", dem zweiten Kinofilm von Milena Aboyan, der von drei jungen Frauen, von Freundschaft und von Alltagsrassismus erzählt.Außerdem läuft in der Sektion SPOTLIGHT der SWR/BR/Sky-Dokumentarfilm "Simon Messner - Aus dem Schatten" über eine Expedition von Reinhold Messners Sohn Simon.Ausführliche Informationen zu allen BR-Filmen auf dem FILMFEST MÜNCHEN 2026 finden Sie unter diesem Link.Der Bayerische Rundfunk berichtet auch ausführlich vom FILMFEST MÜNCHENIm BR Fernsehen blickt die Abendschau regelmäßig aktuell aufs FILMFEST MÜNCHEN.kinokino, das Filmmagazin des BR, berichtet vorab am 23. Juni um 23.30 Uhr im BR Fernsehen über das FILMFEST MÜNCHEN (3sat: 23. Juni, 21.45 Uhr) und am 30. Juni um 23.30 Uhr über die ersten Highlights vom laufenden Festival (3sat: 30. Juni, 21.45 Uhr). Am 7. Juli gibt es im BR Fernsehen um 23.30 Uhr in kinokino einen Nachbericht zum FILMFEST MÜNCHEN (3sat: 7. Juli, 21.45 Uhr).Alle kinokino Sendungen sind immer ab Dienstagnachmittag in der ARD Mediathek und auf 3sat.de abrufbar.Am 5. Juli gibt es um 23.15 Uhr außerdem ein 30-minütiges kinokino Extra mit den Höhepunkten des FILMFEST MÜNCHEN (3sat: 5. Juli, 18.00 Uhr).Im Hörfunk sind während des Festivals aktuelle Beiträge in Bayern 2 in der "Welt am Morgen" (6.00 - 9.00 Uhr), in "Kulturleben" (14.00 - 16.00 Uhr) sowie im "Zündfunk" (19.05 - 20.00 Uhr) zu hören, dazu auch Kritiken und Tipps in BR24.Online wird das FILMFEST MÜNCHEN unter anderem auf BR24 begleitet.Preise des Bayerischen RundfunksDer Bayerische Rundfunk vergibt zusammen mit der DZ BANK AG und der Bavaria Film den Förderpreis Neues Deutsches Kino. Der Preis wird am Freitag, 3. Juli verliehen und kinokino, das Filmmagazin des BR, stellt die Preisträgerinnen und Preisträger in der Filmfest-Sondersendung am Sonntag, 5. Juli, um 23.15 Uhr im BR Fernsehen vor (3sat: 5. Juli um 18.00 Uhr).Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung ruft der Bayerische Rundfunk Besucherinnen und Besucher beim FILMFEST MÜNCHEN dazu auf, ihren Lieblingsfilm zu küren. Am Samstag, 4. Juli verleihen der BR und die SZ den Audience Award in den Kategorien national und international.Der Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds vergibt gemeinsam mit dem Freistaat Bayern, der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) und dem Bayerischen Rundfunk den Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke, der am Dienstag, 23. Juni im Münchner Cuvilliés Theater verliehen wird. Das BR Fernsehen zeigt die Preisverleihung am Dienstag, 30. Juni 2026 um 23.45 Uhr (3sat: Samstag, 27. Juni um 23.45 Uhr), auch online abrufbar in der ARD Mediathek.Gemeinsam mit dem Staatsministerium für Digitales und der Hochschule für Fernsehen und Film vergibt der Bayerische Rundfunk im Rahmen des FILMFEST MÜNCHEN außerdem am Dienstag, 30. Juni den mit 3.000 Euro dotierten Tankred-Dorst-Preis an das beste Drehbuch des aktuellen Jahrgangs der Drehbuchwerkstatt.Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.deFotos der Filme über br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciE-Mail: gesine.pucci@br.deTel. +49 (0)89 5900-10556www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6280103