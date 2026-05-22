SpaceX strebt den größten Börsengang der Geschichte an - mit einer angestrebten Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar. Für deutsche Privatanleger gibt es bereits jetzt Wege, sich indirekt zu beteiligen - doch jeder davon birgt spezifische Risiken. SpaceX vor dem Rekord-IPO: Was Anleger wissen müssen Der SpaceX-Börsengang 2026 nimmt konkrete Formen an. Elon Musks Raumfahrt- und Technologiekonzern plant seine Notierung an der Nasdaq - möglicherweise bereits am 12. Juni 2026. Die angestrebte SpaceX-Bewertung liegt zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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