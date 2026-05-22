As from May 25, 2026, Refine Group AB will change issuer name, issuer code and symbol
Company name is Vetted Assets AB (publ).
Old issuer name: Refine Group AB
New issuer name: Vetted Assets AB (publ)
New issuer code: VETT
Old symbol: REFINE
New symbol: VETT
ISIN code: SE0021021656
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
Company name is Vetted Assets AB (publ).
Old issuer name: Refine Group AB
New issuer name: Vetted Assets AB (publ)
New issuer code: VETT
Old symbol: REFINE
New symbol: VETT
ISIN code: SE0021021656
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
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