DJ MARKT USA/Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs dürfte Börse weiter stützen

Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs dürften die US-Börsen auch am Freitag noch ein Stückchen weiter nach oben tragen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Unterstützung erhalten die Aktienkurse vom Anleihemarkt, wo die Renditen leicht nachgeben, während der Dollarindex kaum verändert tendiert.

Am frühen Freitag sei am Anleihemarkt zunächst Nervosität aufgekommen in Reaktion auf Berichte, denen zufolge der Iran darauf bestehe, seine Bestände an angereichertem Uran zu behalten, heißt es aus dem Handel. Später habe es jedoch Hinweise darauf gegeben, dass es Fortschritte bei den Verhandlungen gebe. Die positiven Kommentare kämen allerdings von der US-Seite, merkt die Commerzbank an. Der Iran sehe sich dagegen wohl in einer besseren Verhandlungsposition.

Die Akteure am Ölmarkt scheinen derweil skeptisch; dort ziehen die Preise wieder an. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 2,3 Prozent auf 105 Dollar. Nicht zum ersten Mal sei eine Einigung greifbar nah erschienen, nur um dann doch zu scheitern, kommentieren die Analysten der ING die Verhandlungen über eine Beendigung des Kriegs.

Im Blick steht der Wechsel an der Spitze der US-Notenbank. Deren neuer Chairman Kevin Warsh wird am Freitag vereidigt. Konjunkturseitig werden der Index der Frühindikatoren für April und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Mai veröffentlicht.

Die Aktien von Estee Lauder springen vorbörslich um 8,4 Prozent, nachdem das Kosmetikunternehmen die Verhandlungen über eine Übernahme des spanischen Luxusgüterkonzerns Puig abgebrochen hat.

Starke Zahlen zum ersten Quartal verhelfen der Workday-Aktie zu einem Plus von fast 10 Prozent. Der Einsatz von KI beginne sich auszuzahlen, so die Erklärung des Unternehmens für die gute Geschäftsentwicklung. Auch Zoom Communications (+7,5%) hat dank KI ein starkes erstes Quartal verbucht und ihre Ziele angehoben.

Ross Stores hat nach einem Umsatzanstieg im ersten Quartal die Jahresprognose erhöht. Das wird mit einem Kursanstieg um 5,3 Prozent honoriert.

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May 22, 2026 06:13 ET (10:13 GMT)

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