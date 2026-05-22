Betreiber:innen einer Photovoltaikanlage sollten aufpassen: Laut Bundesnetzagentur ist eine neue Betrugsmasche im Umlauf. Es droht angeblich eine Strafzahlung. So erkennst du, ob es sich um einen Fake handelt. Die Bundesnetzagentur warnt vor gefälschten Briefen in ihrem Namen. Laut der Behörde werden die Empfänger:innen beschuldigt, ihre Photovoltaikanlage nicht ordungsgemäß im Marktstammdatenregister angemeldet zu haben.Â "Hinweis auf Pflichtverstöße ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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