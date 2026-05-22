Steuerliche Vorteile für Firmenwagen haben in Deutschland lange Tradition. In Brüssel soll es jetzt einen Vorstoß geben, Verbrenner-Dienstautos dieses Privileg zu streichen - und mit den Steuererleichterungen nur noch E-Autos "made in Europe" anzureizen. Die Industrie reagiert alarmiert. Das "Handelsblatt" schreibt, dass "entscheidende Kräfte im EU-Parlament steuerlich begünstigte Verbrenner-Dienstwagen faktisch aus dem Markt drängen wollen". Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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