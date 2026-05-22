Der geplante SpaceX-Börsengang könnte alle Rekorde brechen. Wer nicht bis zum IPO warten will, kann jetzt schon indirekt in das Unternehmen investieren - mit allen Chancen und Risiken. Elon Musk plant für SpaceX den größten Börsengang der Geschichte. Zwischen 75 und 80 Milliarden US-Dollar hofft das Unternehmen an der Wall Street einzusammeln. Die Bewertung könnte dann auf 1,75 Billionen US-Dollar steigen - für ein Unternehmen, das laut Börsenprospekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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