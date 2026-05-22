Die AKTIONÄR-Empfehlung Beta Technologies rückt mit Demonstrationsflügen in Florida ins Rampenlicht. Gemeinsam mit Signature Aviation und Republic Airways hat der eVTOL-Entwickler aus Vermont in dieser Woche einen dreitägigen Flugtest unter realen Bedingungen absolviert. Die Branche kommt dem regulären Einsatz elektrischer Kurzstreckenflüge immer näher. Die Börse honoriert den Fortschritt: Die Aktie von Beta Technologies hat am Donnerstag satte 6,8 Prozent zugelegt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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