Um Tokens zu sparen, griff ein Entwickler bei seiner Arbeit mit der Anthropic-KI Claude in die Trickkiste. Er setzte auf einen ungewöhnlichen Sprachmodus. Doch das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. "Why? Me no explain. Me tool first. Me result first. Me stop". Der Claude-Nutzer und Entwickler Alexander Huso brachte Anthropics Claude dazu, sich auszudrücken wie ein Höhlenmensch. Oder zumindest die popkulturelle Vorstellung davon. Mit stark verkürzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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