Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem Anstieg der 30-jährigen US-Treasuries auf fast 5,2% haben die Anleiheinvestoren ein deutliches Signal an die US-Administration gesendet, so Ulf Krauss von der Helaba.Damit sei immerhin das höchste Renditeniveau seit 2007 erreicht worden. Neben der spürbar verschlechterten Stimmung im Land gebe es für den US-Präsidenten aufgrund der steigenden Finanzierungskosten für den US-Haushalt noch einen Grund mehr, den Iran-Konflikt möglichst schnell zu beenden. Komme es zu einem Vertrag, der die gefahrlose Durchfahrt durch die Meerenge bei Hormus wieder ermögliche, dürfte sich auch die Lage am Rentenmarkt zumindest temporär entspannen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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