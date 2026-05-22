Der spanische ÖPNV-Betreiber EMT Palma hat 23 neue Elektrobusse des chinesischen Herstellers BYD in Empfang genommen. Sie sollen auf Mallorca auf verschiedenen Linien eingesetzt werden. Die E-Busse sind Teil einer ersten Tranche von 68 Einheiten eines insgesamt 113 Elektrobusse umfassenden Beschaffungsprogramms. Der Verwaltungsrat von EMT Palma hatte im März 2025 der Beschaffung von 113 Elektrobussen samt passender Lademöglichkeiten mit einem Gesamtvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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