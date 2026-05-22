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Die ersten vorrangigen Bohrziele für das fortlaufende Folgeprogramm im Lawson Natural Hydrogen Complex wurden festgelegt, um den Zeitplan für eine mögliche Kommerzialisierung zu beschleunigen

Genesis erklärt: Der Vorteil der "Salzbarriere" und die Nähe zum Absatzmarkt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Regina, SK - 22. Mai 2026 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass die laufende Auswertung umfangreicher 3D-Seismikdaten über den 28 km² großen Lawson-Komplex nun die erste Reihe von hochprioritären Folgebohrzielen für ein erweitertes und kontinuierliches kurzfristiges Mehrbohrlochprogramm im Lawson-Naturwasserstoffsystem in Saskatchewan definiert hat, mit dem Ziel, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung dieser aufstrebenden neuen Primärenergiequelle zu bestätigen.

Der Lawson-Komplex, der sich im Herzen des Genesis-Trends angrenzend an den Industrie-Korridor Regina - Moose Jaw befindet, weist zudem ein starkes Potenzial für Heliumvorkommen auf. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Saskatchewan eine umfassendere Strategie vorantreibt, um seinen Anteil am globalen Heliummarkt bis 2030 auf etwa 10 % zu steigern und damit die derzeitigen Produktionsmengen gemäß dem 2021 vorgestellten Helium-Aktionsplan etwa zu verdreifachen.

Highlights

Diese Woche wurden Vermessungsarbeiten an sechs vorgeschlagenen Standorten für erste Bohrlöcher in Lawson durchgeführt; die Bohrgenehmigungen sollen in den kommenden Tagen folgen. Die ersten drei Bohrziele wurden festgelegt; dazu gehören der Scheitelpunkt der 3D-seismischen Struktur sowie Bohrlöcher an den Flanken der Struktur, die den 14,2 km² großen geschlossenen Bereich umfassen;

Die Ziele wurden durch die Analyse umfangreicher Daten ermittelt, darunter äußerst vielversprechende 3D-Seismikdaten, die MAX Power strukturell optimale Standorte liefern, an denen das Potenzial für Gasfluss, Volumen und Konzentrationen von natürlichem Wasserstoff und Helium eine kommerzielle Validierung stützen könnte;

Kontinuierliche Bohrungen, einschließlich Komplettierungsarbeiten nach jeder Bohrung: Explorations- und Produktionsmodelle werden in Echtzeit mit modernster Technologie und einem führenden Team aus Geowissenschaftlern, Geophysikern, Ingenieuren und Technikern optimiert und verfeinert, wodurch der Zeitplan für potenzielle kommerzielle Entdeckungen beschleunigt wird;

Intensive 2D-seismische Datenerfassung entlang des Genesis-Trends: Mit den Erkenntnissen aus dem Lawson-Naturwasserstoff-System und der 3D-seismischen Untersuchung führt MAX Power derzeit ein Programm zur Erfassung von 2D-seismischen Daten entlang des 475 km langen Genesis-Trends durch, um Dutzende von vorläufigen und weiter fortgeschrittenen Naturwasserstoff-Prospekten weiter zu bewerten und gleichzeitig potenzielle neue Zielgebiete zu identifizieren.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: "MAX Power tritt in die wichtigste Umsetzungsphase seiner Geschichte ein, und die neue Investition von Eric Sprott in Höhe von 25 Millionen Dollar erweitert und beschleunigt diese Umsetzungsphase. Lawson bestätigte Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff, die 3D-seismische Untersuchung erweiterte unser Verständnis der Größenordnung erheblich, und wir haben nun die ersten hochprioritären Folgebohrziele skizziert, die darauf ausgelegt sind, die kommerzielle Validierung im Lawson-Komplex voranzutreiben. So beginnt eine neue Kategorie sauberer Energie, sich von der unterirdischen Bestätigung hin zur kommerziellen Erschließung zu bewegen."

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, fügte hinzu: "Die 3D-Seismikdaten haben Lawson auf eine neue Ebene gebracht. Die ursprüngliche Lawson-Bohrung bestätigte das System, während die 3D-Seismik es uns nun ermöglicht hat, strukturell optimale Standorte zu identifizieren, an denen das Potenzial für Gasansammlungen voraussichtlich am größten ist.

Diese ersten Folgebohrziele dienen dazu, die wichtigsten Parameter zu testen: Gasfluss, Volumen, Konzentration, Kontinuität des Reservoirs, Druckreaktion und den potenziellen Beitrag von Helium."

Videoclip - Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um von Steve Halabura mehr über die Bedeutung dieser 3D-Seismikuntersuchung zu erfahren:

https://www.youtube.com/watch?v=JxAWTIdF3ow

Herr Halabura fuhr fort: "Lawson hat uns Kanadas ersten echten Kalibrierungspunkt für natürlichen Wasserstoff im Untergrund geliefert. Durch die Kombination dieser Erkenntnisse mit 3D-Seismik, Gasgeochemie, älteren Datensätzen und neuen 2D-Seismikdaten aus dem gesamten Genesis-Gebiet verbessern wir rasch unsere Fähigkeit, wiederholbare Ziele entlang des gesamten 475 km langen Trends zu identifizieren. Lawson wird nicht als einmalige Entdeckung betrachtet. Es wird als das erste bestätigte System für natürlichen Wasserstoff innerhalb eines viel umfassenderen geologischen Rahmens vorangetrieben."

Videoclip - klicken Sie auf den Link unten, um Steve Halabura über natürlichen Wasserstoff sprechen zu hören:

https://www.youtube.com/watch?v=NjixIwDoCYM

Erste Folgebohrziele im Lawson-Komplex definiert

Die Folgebohrziele innerhalb des Lawson-Komplexes befinden sich in strukturell günstigen Gebieten, in denen laufende 3D-seismische Analysen mehrerer Teams, darunter das kürzlich beauftragte Unternehmen GLJ Ltd., das Verständnis des Unternehmens für das umfassendere Lawson-System und dessen Potenzial für großräumige Ansammlungen von natürlichem Wasserstoff und damit verbundenen Gasen erheblich verbessern. Sobald weitere Informationen aus der Bohrkampagne vorliegen, werden diese in das geologische Modell einfließen, um zukünftige Ziele weiter zu verfeinern. Das Unternehmen freut sich darauf, in naher Zukunft weitere Details bekannt zu geben, sobald mehr Informationen vorliegen, ausgewertet und geprüft wurden.

Abbildung 1 - 3D-Seismikbild von Lawson Central / Lawson-Komplex

Wie am 21. April 2026 bekannt gegeben wurde, haben vorläufige Ergebnisse der 3D-seismischen Untersuchung eine große, zusammenhängende strukturelle Senke mit einer geschätzten Fläche von etwa 14,2 km² innerhalb des insgesamt 28 km² großen Lawson-Komplexes abgegrenzt.

Die 3D-seismische Untersuchung erweitert den potenziellen Entdeckungsbereich erheblich über die ursprüngliche Bohrung Lawson 15-19 hinaus und stützt damit nachdrücklich die Interpretation, dass Lawson ein potenziell skalierbares System für natürlichen Wasserstoff darstellt und nicht nur ein isoliertes Vorkommen ist.

Breitere Chancen im Genesis-Trend

MAX Power treibt zudem ein aggressives Programm zur Erfassung von 2D-seismischen Handelsdaten entlang des 475 km langen Genesis-Trends voran, einem der vielversprechendsten aufstrebenden Korridore für natürlichen Wasserstoff weltweit.

Die aus dem Lawson-Naturwasserstoffsystem gewonnenen Erkenntnisse, kombiniert mit der 3D-seismischen Untersuchung und den laufenden geologischen, geophysikalischen und geochemischen Analysen, bieten MAX Power einen aussagekräftigen Referenzpunkt für die Bewertung Dutzender vorläufiger und fortgeschrittener Naturwasserstoffziele entlang des Genesis-Trends.

Abbildung 2 - Genesis-Trend

Warum dies für Investoren wichtig ist

MAX Power treibt seine Aktivitäten derzeit an mehreren Fronten voran - zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen und den Sektor für natürlichen Wasserstoff.

In Lawson hat das Unternehmen den Schritt vom ersten bestätigten unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff in Kanada zur Definition der ersten hochprioritären Folgebohrziele innerhalb des erheblich erweiterten, 28 km² großen Lawson-Komplexes vollzogen. Das bevorstehende Mehrbohrlochprogramm dient der Bewertung der wichtigsten kommerziellen Parameter, die für Investoren am relevantesten sind: Durchfluss, Volumen, Konzentration, Kontinuität, Förderbarkeit, Druckreaktion und das Potenzial für wertschöpfendes Helium. Die im Rahmen des Mehrbohrlochprogramms gesammelten Informationen werden nicht nur den Lawson-Komplex voranbringen, sondern können auch dazu genutzt werden, weitere Prospekte entlang des Genesis-Trends und an anderen Standorten zu identifizieren und zu verfeinern.

Entlang des 475 km langen Genesis-Trends sammelt MAX Power intensiv 2D-Seismikdaten, um Dutzende von Prospekten zu bewerten und die Wiederholbarkeit und Skalierbarkeit des Systems für natürlichen Wasserstoff weiter zu definieren. Jeder neue Datensatz stärkt MAXX LEMI und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, Ziele in einem der vielversprechendsten Korridore für natürlichen Wasserstoff weltweit zu bewerten, zu priorisieren und voranzutreiben.

Die Kombination aus Entdeckung, 3D-seismischem Umfang, kurzfristigen Folgebohrungen, der Ausweitung der Zielgebiete im Genesis-Trend, dem Helium-Potenzial, einer unabhängigen kommerziellen Bewertung und einem äußerst günstigen regulatorischen Umfeld positioniert MAX Power an der Spitze dessen, was sich zu einer neuen Branche für saubere Energie in Saskatchewan entwickeln könnte.

Bei erfolgreicher Weiterentwicklung haben Lawson und der breitere Genesis-Trend das Potenzial, zu einer skalierbaren inländischen Energieplattform beizutragen, die auf den industriellen Bedarf, die Energiesicherheit, eine fortschrittliche Technologieinfrastruktur und langfristige Prioritäten des Landesaufbaus abgestimmt ist.

Da die weltweite Nachfrage nach zuverlässiger Grundlastenergie parallel zum Ausbau der KI-Infrastruktur, dem industriellen Wachstum und der fortschrittlichen Fertigung in Saskatchewan zunimmt, könnten Systeme wie Lawson eine aufstrebende Quelle für skalierbare, im Inland gewonnene saubere Energie darstellen.

Abbildung 3: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der "Salzbarriere" und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

mailto:info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

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