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Dow Jones News
22.05.2026 14:09 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Börsianer bleiben optimistisch

DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Börsianer bleiben optimistisch

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte bauen die Gewinne bis Freitagmittag noch einen Tick aus. Positiv werden die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran interpretiert. US-Außenminister Marco Rubio sieht "gute Anzeichen" für eine Einigung. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander", gibt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken. Auch die vom Iran beabsichtigte Maut für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen.

Wohlwollend zur Kenntnis genommen wird der Ifo-Index aus Deutschland, auch wenn er keine erkennbaren Akzente am Markt setzt. Das Geschäftsklima hat sich im Mai wider Erwarten etwas aufgehellt. In dem Umfeld gewinnt der DAX 0,6 Prozent auf 24.758 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent nach oben. Der Ölpreis der Sorte Brent zieht zwar um knapp 3 Prozent auf 105,44 Dollar das Fass an, bleibt damit aber klar unter den jüngsten Hochs. An den Anleihemärkten fallen die Renditen leicht, ein Zeichen der Entspannung.

Derweil geht die Dividendensaison weiter. Zum Wochenschluss werden unter anderem die Aktien von Fresenius Medical Care, Hugo Boss, Lanxess, Nemetschek, United Internet und Vonovia ex Dividende gehandelt. Am US-Anleihemarkt wird wegen des "Memorial Day"-Feiertags am Montag nur verkürzt gehandelt. Am Montag bleiben die Börsen unter anderem in Kopenhagen, London, Oslo, Zürich und New York geschlossen, in Frankfurt findet der Handel wie gewohnt statt.

Der Sektor der Technologiewerte legt mit den guten Vorgaben europaweit um 1,3 Prozent zu, gegen den Trend verlieren verlieren Energiewerte 0,8 Prozent. Infineon sind mit Aufschlägen von 4,6 Prozent bislang Tagesgewinner im DAX. Das Papier setzt damit die jüngste Aufwärtsbewegung fort.

Puig brechen um 14,7 Prozent ein, nachdem Estee Lauder und Puig Brands bekannt gegeben haben, dass sie die Gespräche über einen potenziellen Zusammenschluss beendet haben. Damit enden monatelange Spekulationen darüber, ob die beiden Unternehmen fusionieren und einen der größten Kosmetikkonzerne der Welt kreieren.

Die Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie der DHL Group (+3,7%) auf "Kaufen" hochgenommen. Der Logistiker sei angesichts des derzeit unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Umfelds gut positioniert. Das Unternehmen profitiere von Selbsthilfemaßnahmen, einschließlich erwarteter Einsparungen von 1 Milliarde Euro aus seinem "fit-for-growth"-Programm. Lanxess verlieren dagegen 1,6 Prozent, nachdem Goldman Sachs den Wert auf "Verkaufen" gesenkt hat.

Aus der Schweiz hat Julius Bär berichtet. Die Kundenaktivität hat sich nach einem starken Jahresauftakt im April merklich abgeschwächt. Die Bank erwartet nicht, dass das hohe Niveau in den kommenden Monaten anhalten werde. Der Ausblick belastet, die Aktie verliert 8,9 Prozent. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.996,93  +0,6   36,61    5.960,32    3,5 
Stoxx-50        5.179,98  +0,4   21,07    5.158,91    5,3 
DAX          24.757,55  +0,6   150,78    24.606,77    1,1 
MDAX          32.032,51  +0,7   225,41    27.039,42    4,6 
TecDAX         4.008,61  +1,3   49,81    3.091,28    10,7 
SDAX          18.587,72  +0,5   83,74    13.062,07    8,2 
FTSE          10.463,67  +0,2   20,20    10.443,47    5,4 
CAC           8.112,98  +0,3   26,98    8.086,00    -0,4 
SMI          13.466,00  +0,2   19,57    13.446,43    1,5 
ATX           5.981,04  +1,2   70,62    5.910,42    12,3 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:29 
EUR/USD          1,1593  -0,2  -0,0025     1,1618   1,1593 
EUR/JPY          184,48  -0,1  -0,1900     184,67  184,5100 
EUR/CHF          0,9122  -0,2  -0,0016     0,9138   0,9146 
EUR/GBP          0,8638  -0,1  -0,0010     0,8648   0,8646 
USD/JPY          159,13  +0,1   0,1700     158,96  159,1400 
GBP/USD          1,3418  -0,1  -0,0011     1,3429   1,3406 
USD/CNY          6,7947  -0,1  -0,0078     6,8025   6,8025 
USD/CNH          6,798  -0,0  -0,0016     6,7996   6,8032 
AUS/USD          0,7119  -0,4  -0,0028     0,7147   0,7136 
Bitcoin/USD      77.246,71  -0,5  -399,62    77.646,33 77.124,77 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         98,61  +2,4    2,26      96,35 
Brent/ICE         105,59  +2,9    3,01     102,58 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.514,00  -0,6   -27,50    4.541,50 
Silber           75,76  -1,2   -0,94      76,70 
Platin         1.932,10  -1,7   -33,81    1.965,91 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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May 22, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)

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