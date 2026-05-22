© Foto: OpenAIAnklage gegen Raúl Castro, Ölblockade, Aufklärungsflüge: Die US-Kampagne gegen Kuba erreicht eine neue Eskalationsstufe. Beobachter fragen sich, ob Washington auf einen Regimewechsel setzt - oder gar mehr.Die USA erhöhen den Druck auf Kuba - und plötzlich steht eine Frage im Raum, die noch vor wenigen Monaten undenkbar schien: Bereitet Washington einen Militärschlag vor? Der jüngste Schritt ist eine juristische Bombe. Das US-Justizministerium hat eine Anklage gegen den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raúl Castro öffentlich gemacht. Ihm wird Mord im Zusammenhang mit dem Abschuss zweier Flugzeuge im Jahr 1996 vorgeworfen, als er Verteidigungsminister war. Dass die Anklage ausgerechnet am …Den vollständigen Artikel lesen
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