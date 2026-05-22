Die BarmeniaGothaer hat ein "außerordentlich erfolgreiches" Geschäftsjahr hinter sich, mit einem deutlichen Wachstum in allen drei strategischen Geschäftsfeldern. Aufgrund des Erfolges will der Versicherer die für 2028 in Aussicht gestellte Marke von 10 Mrd. Euro Beitragseinnahmen bereits nächstes Jahr erreichen. Am Freitag, den 22.05.2026, hat die BarmeniaGothaer die endgültigen Zahlen ihres ersten vollen gemeinsamen Geschäftsjahres vorgestellt. Dass der Versicherer mit den Ergebnissen durchaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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