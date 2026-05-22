Ethara, offizieller Veranstalter des Etihad Airways Großen Preises der Formel 1 von Abu Dhabi, gab bekannt, dass Imagine Dragons, eine der bedeutendsten Bands weltweit, das Headline-After-Race-Samstagskonzert beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi geben werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260521109591/de/

Imagine Dragons to perform at Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix (Photo: AETOSWire)

Die Ankündigung ist ein weiterer Meilenstein für den Großen Preis von Abu Dhabi, dessen begeisterndes, von der e&-Unterhaltungsplattform präsentiertes Yasalam-Programm zum Synonym für das Formel-1-Saisonfinale beim Großen Preis von Abu Dhabi wird und als eine der weltweit fesselndsten Crossover-Produktionen im Bereich Sport und Unterhaltung gilt.

Die weltweiten Chartstürmer schließen sich Lewis Capaldi und Zara Larsson an, die am Donnerstag, dem 3. Dezember den Auftakt zu einer Reihe hochkarätiger Aufführungen auf Yas Island geben werden mit weiteren bedeutenden internationalen Künstlern, die noch bekannt gegeben werden.

Mit ihren angesagtesten Top-Hits haben Imagine Dragons einen der bekanntesten Kataloge der zeitgenössischen Musik geschaffen, der breite Anerkennung für mitreißende Live-Auftritte erntet, die die Stadien und Arenen weltweit füllen.

David Powell, Chief Portfolio Strategy Officer bei Ethara, erläuterte: "Imagine Dragons gehören zu den prägendsten Live-Acts dieser Generation mit einer breiten Anziehungskraft auf alle. Ihre Fähigkeit, Leistungen im Stadionmaßstab zu erbringen, die sie mit einem Publikum auf der ganzen Welt in Kontakt treten lässt, macht sie zur perfekten Ergänzung für das Programm.

"Das von e& präsentierte Yasalam-Programm wurde zum Synonym für den Auftritt der größten Künstler der Welt in Abu Dhabi und diese Ankündigung ist eine weitere wichtige Aussage im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fan-Erlebnisse bei der größten Veranstaltung des Jahres."

Nach dem historischen Dreikampf um die Weltmeisterschaft am Ende der Formel 1-Saison 2025 wächst die Vorfreude darauf, was ein weiteres entscheidendes Titelrennen mit hohem Einsatz in diesem Jahr in Abu Dhabi werden könnte. Mit weiteren Künstlern, die in Kürze bekannt gegeben werden, zeichnet sich ab, dass der Große Preis von Abu Dhabi 2026 ein unvergessliches Unterhaltungsspektakel wird.

Die diesjährige Veranstaltung wird vom 3. bis 6. Dezember stattfinden und die 18. Ausgabe des Events sein. Tickets werden für Eintrittsplätze, Tribünen und Bewirtungsbereiche unter abudhabigp.com erhältlich sein.

ÜBER DEN GROSSEN PREIS DER FORMEL 1 VON ABU DHABI

Ein herausragender Termin im Formel-1-Kalender des Etihad Airways Großen Preises von Abu Dhabi seit dem ersten Rennen der Formel-1-Saison 2009 ist das Saisonfinale der Formel 1. Das Event ist für sein Tag-Nacht-Format und sein Signature-Unterhaltungsprogramm Yasalam bekannt, das vier Nächte im Rahmen seiner After-Race-Konzerte und offizielle After-Partys auf Yas Island bietet.

Quellenangabe: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260521109591/de/

Contacts:

Katya Kuftinova

Media@ethara.com