ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex angesichts der näher rückenden Frachtsparten-Abspaltung von 446 auf 445 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung des Logistikkonzerns beließ Analyst Thomas Wadewitz am Donnerstag nach kleineren Anpassungen seiner Schätzungen aber auf "Buy". Eine Bewertung anhand der Summe der Konzernteile verspreche Luft nach oben für die Titel. Margenverbesserungen seien zentrale Hebel beider Unternehmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US31428X1063
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