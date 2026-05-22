Cyberkriminelle haben beim Abrechnungsdienstleister Unimed über 72.000 Patientendaten von Unikliniken in Baden-Württemberg entwendet - darunter Diagnosen und Kontoinformationen. Der Dienstleister überwacht nun das Darknet auf Datenmissbrauch. Nach einem massiven Cyberangriff auf vier Unikliniken in Baden-Württemberg rechnet der attackierte externe Dienstleister Unimed nicht damit, dass die gestohlenen Patientendaten veröffentlicht werden. Dies sei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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