© Foto: Scott Schilke - Sipa USAVor dem erwarteten SpaceX-Börsengang fluten Anleger Weltraum-ETFs mit Milliarden. Doch Experten warnen bereits vor Risiken.Der erwartete Börsengang von SpaceX löst an den Finanzmärkten einen regelrechten Goldrausch aus, wie Reuters berichtet. Anleger pumpen Milliarden in börsengehandelte Fonds rund um die Raumfahrtbranche. Gleichzeitig bringen Vermögensverwalter fast im Wochentakt neue Produkte auf den Markt. Nach Daten von Morningstar Direct flossen allein im vergangenen Monat rund 1,3 Milliarden US-Dollar in sogenannte Space-ETFs. Das verwaltete Vermögen der noch jungen Branche stieg damit auf insgesamt 3,3 Milliarden US-Dollar. Lange Zeit gab es für Anleger nur eine einzige …Den vollständigen Artikel lesen
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