EQS-News: Tele Columbus AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Tele Columbus AG
|Stresemannstraße 123
|10963 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@telecolumbus.de
|Internet:
|https://www.telecolumbus.com/
|ISIN:
|DE000TCAG172
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,&, amp, xd, , Stuttgart, Tradegate Exchange
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2332432 22.05.2026 CET/CEST