Apple hat neue barrierefreie Features vorgestellt. Interessant daran: Eines davon ist genauso, wie man sich das für die Sprachassistenz Siri vorstellen würde. Mit kommenden iOS-Versionen kommt eine neue Sprachsteuerung aufs iPhone, über die Apps mit natürlicher Sprache bedient werden können. Apple präsentierte die Funktion als Teil kommender Barrierefreiheitsfeatures. Spannend: Die gezeigte Technik ähnelt stark dem, was Apple bereits im Sommer 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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